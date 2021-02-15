В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан

В понедельник, 15 февраля, вспыхнул масштабный пожар в столичном парке Муромец.

Горят деревянные здания одного из комплексов, информируют в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Фото: ГСЧС Киев

Возгорание произошло на площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба ДСНС Киева.

"Здание (ресторана. - Gazeta.ua) полностью деревянное, пожарные выехали на место происшествия. Информации о пострадавших или погибших не поступало", - рассказали в пресс-службе для Obozrevatel.

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На кадрах видно, что дым серьезно повлиял на дорожную видимость. Образовалась пробка.

Причины возгорания пока что неизвестны. Пожар ликвидировали в 12:45. Жертв и пострадавших нет.

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