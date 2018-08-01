В столичном парке избили онаниста

В Киеве активисты наказали онаниста, который неделю терроризировал женщин и детей.
За неприличным занятием мужчину застали в парке на Дорогожичах, написала пользовательница Facebook Юлия Киндеева.
Под продублированным на странице сообщества "Типичный Киев" роликом пользователи сомневаются, действительно ли мужчину избили справедливо.
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В Германии ежегодно на миллион жителей страны приходится один-два случая смертей во время мастурбации.
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