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четверг, 03 декабря 2020 19:24

В столичном метро зафиксировали 148 нарушений карантина

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В столичном метро зафиксировали 148 нарушений карантина
Штраф за пребывание в метро без маски составляет 170-255 грн. Фото: Национальная полиция

В столичном метро за период пандемии полицейские задокументировали 148 нарушений карантина пассажирами.

С 12 марта правоохранители составили 148 административных материалов. 63 протокола направили на рассмотрение в районные суды Киева, сообщает полиция Киева.

Три человека оштрафовали на 17 тыс. грн. На 85 наложили штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение масок на общую сумму 14 450 грн.

Правоохранители в метро в первую очередь превентивно разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты, сказал начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук.

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За неношение маски штраф составляет 170-255 грн.

Нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол.

Введение жестких ограничений - единственная практика, которая применяется во всем мире, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Даже вакцинация не позволит избежать этих непопулярных, административных решений.

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