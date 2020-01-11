В столичном метро мужчина угрожал пассажирам ножом

В метро задержали агрессивного мужчину с ножом. Фото: 112.ua

В пятницу, 10 января на станции Дворец спорта в киевском метрополитене мужчина угрожал пассажирам ножом.

"Между двумя мужчинами завязалась драка. Что именно не поделили непонятно, но один из них решил, что вопрос нужно решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя затдержать", - сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

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Официальных комментариев от Нацполиции по инциденту пока не было.

В Шосткинском районе Сумской обл. напали на таксиста. В Шостке трое пассажиров заказали такси для поездки за город. После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством.