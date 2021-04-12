В столичном фонтане развлекался мужчина - нырял и плавал на спине

В киевском фонтане купался мужчина. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 12 апреля, мужчина залез в фонтан на территории столичного ботсада им. Николая Гришко и начал плавать.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Если кому интересно, празднование дня космонавтики в центральном ботаническом саду проходит успешно", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что одежду для "заплыва" мужчина решил не снимать. Плавал в брюках и футболке. Погружался неизвестный аж с головой. В какой-то момент решил поплавать и на спине, релаксируя, как в бассейне.

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Летом 2020-го мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке Владимирская горка.