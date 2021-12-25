В столице запустили интернет-платформу с туристическими и праздничными локациями города

В Киеве запустили сайт с туристическими достопримечательностями. Фото: Сегодня

В Киеве представили интернет-платформу о туристических и праздничных локациях города.

На портале можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте и тому подобное, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации

Новый туристско-культурный хаб является инклюзивным - для людей с нарушениями зрения доступны различные версии сайта.

Также на портале представлены 3D-туры. Пользователи могут виртуально побывать в таких локациях: киевский зоопарк; станция метрополитена "Золотые Ворота"; пещеры Киево-Печерской Лавры; пешеходно-велосипедный мост; музей "Золотые Ворота"; парк "Наталка"; музей Михаила Булгакова; Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы; Пейзажная аллея; интерьеры помещения КГГА и других локациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице украсили елку для Героев

В Киеве зажгли главную елку страны. Традиционно она была установлена в центре города на Софийской площади. Новогодняя елка в длину 31 метр. Ее украсили разноцветными гирляндами и более 20 тыс. игрушек. Главным украшением стал самый большой в Европе вертеп, который разместили под деревом. Он состоит из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядников.