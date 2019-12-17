В столице зафиксировали температурный рекорд

В столице первый температурный рекорд зимы. Фото: 24.ua

В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд зимы.

Так среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°, что на 0,5° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, по климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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В среду, 18 декабря, в Украине сохранится теплая погода. Кое-где дневная температура увеличится.