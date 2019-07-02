В столице зафиксировали новый температурный рекорд

В Киеве была самая теплая ночь за более чем 100 лет. Фото: Конкурент

В столице в ночь на 2 июля зафиксировали температурный рекорд. Предыдущий был установлен 3 года назад.

"Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9°С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышен на 0,9°С", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории.

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Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.

Июль в Украине начнется возвращением жары. Температура воздуха вновь поднимется выше +30 градусов. Будет сухо и солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.