В столице ввели оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

Оперативное положение ввели из-за пробок. Фото: РБК

В Киеве ввели оперативное положение на троллейбусных маршрутах №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных маршрутах №21, 101, 114, 73.

Оперативное положение на маршрутах внедрили из-за пробок, сообщает пресс-служба Киевпастранс.

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"Введено оперативное положение №4 на троллейбусных мар-х №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных мар-х №21, 101, 114, 73 Керченской площади - Северный мост по причине скопления автотранспорта, который курсирует без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

Четвертую линию метро хотят построить в Киеве. На тех линиях, которые уже есть, достроят новые станции. Также разработчики планируют запустить пятую линию подземки, говорится в Генплане Киева.