В столице возобновили эвакуацию авто нарушителей

После короткого срыва работы из-за проведения следственных действий департамент транспортной инфраструктуры КГГА возобновил свою работу.
Представители инспекции готовы доказывать правомерность своих действий по каждому из пунктов. При этом никаких двойных штрафов нарушители правил парковки в Киеве не платили, заявил начальник подчиненного КГГА предприятия Дмитрий Рахматуллин, сообщает "Украинская правда".
Чиновники отвергают все обвинения офиса генпрокурора в незаконных эвакуациях машин.
Официальная цена эвакуации машин в Киеве составляет 1270 гривен и определена отдельно для столицы.
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На столичных улицах дорожные знаки "Остановка запрещена" дополнили табличками "Работает эвакуатор". Увидеть их уже можно на ул. Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.
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