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четверг, 19 августа 2021 04:17

В столице возобновили эвакуацию авто нарушителей

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В столице возобновили эвакуацию авто нарушителей
Опять начали эвакуировать авто. Фото: Сегодня

После короткого срыва работы из-за проведения следственных действий департамент транспортной инфраструктуры КГГА возобновил свою работу.

Представители инспекции готовы доказывать правомерность своих действий по каждому из пунктов. При этом никаких двойных штрафов нарушители правил парковки в Киеве не платили, заявил начальник подчиненного КГГА предприятия Дмитрий Рахматуллин, сообщает "Украинская правда".

Чиновники отвергают все обвинения офиса генпрокурора в незаконных эвакуациях машин.

Официальная цена эвакуации машин в Киеве составляет 1270 гривен и определена отдельно для столицы.

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На столичных улицах дорожные знаки "Остановка запрещена" дополнили табличками "Работает эвакуатор". Увидеть их уже можно на ул. Крещатик, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Михайловской, возле Европейской площади.

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