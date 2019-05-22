 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 1044
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4959
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 12396
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 369
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2232
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5526
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1962
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7029
Фото
Все фото
4
5
7
3
8
Симону Петлюре посвятили мурал
Симону Петлюре посвятили мурал
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Видео
Все видео
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В центре столицы образовался фонтан
В центре столицы образовался фонтан
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2232
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 558
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1206
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1584
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 20:18

В столице стартовал "Книжный Арсенал"

  Комментировать
В столице стартовал &quot;Книжный Арсенал&quot;
"Книжный Арсенал" пройдет с 22 по 26 мая. Фото: "5 канал"

В Киеве стартовал международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Тема этого года "Соседство: открытый вопрос". Участники сосредоточатся на взаимоотношениях между культурами, историей и политикой соседних стран, сообщает "5 канал".

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве проходит девятый раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны

"Книжный Арсенал" происходит в столице и каждый раз становится все больше, интереснее и разнообразнее. Все посетители отмечают нашу мильтидисциплинарнисть. У нас представлена ​​не только литература и книги, но здесь книжная сцена активно взаимодействует с театром, с перформансом, музыкой, кино", - рассказала координатор выставки Оксана Щур.

IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоится в Киеве с 22 по 26 мая. Проводится в Художественном арсенале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице стартовал "Книжный Арсенал"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 152265
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 40491
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 21276
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 20808
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 19783
Новости Киева
Симону Петлюре посвятили мурал
Симону Петлюре посвятили мурал
4
 Просмотров: 1098
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
5
 Просмотров: 117
В киевском храме начали править на украинском языке
В киевском храме начали править на украинском языке
 Просмотров: 441
Назвали улицу, на которой в Киеве чаще всего случаются ДТП
Назвали улицу, на которой в Киеве чаще всего случаются ДТП Просмотров: 315
Спасла дочь: маньяк напал на женщину
Спасла дочь: маньяк напал на женщину Просмотров: 828
Больше всего комментируют
14
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Порошенко готовят на новую должность
6
Россия отказалась от мира с Украиной
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
Голосов: 4992
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua