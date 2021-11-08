В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень

 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 486
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4410
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2439
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3006
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10125
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1656
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5616
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4068
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
5
6
3
9
12
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
&quot;Биологически опасно&quot;: в столице &quot;опечатали&quot; ресторан, который пускал людей без масок и Covid-сертификатов
"Биологически опасно": в столице "опечатали" ресторан, который пускал людей без масок и Covid-сертификатов
В &quot;Борисполе&quot; поймали украинца с &quot;головой&quot; Гитлера
В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера
В Киеве водитель &quot;Жигулей&quot; под наркотиками устроил блокбастер на дороге
В Киеве водитель "Жигулей" под наркотиками устроил блокбастер на дороге
Видео
Все видео
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
На Банковой прошла акция против Кличко: "Сказали постоять за 300 гривен"
На Банковой прошла акция против Кличко: "Сказали постоять за 300 гривен"
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8694
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 873
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1098
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6966
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4158
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 504
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 13:27

В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень

  Комментировать
В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень
Киев разрывает договоры с четырьмя перевозчиками. Фото: pixabay.com

В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток. Со столичных дорог уберут 76 транспортных средств.

Это связано с тем, что Киев разрывает договоры с четырьмя перевозчиками, сообщил 8 ноября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов в Telegram.

"Договоры по 11 маршрутам расторгнут в связи с фальсификацией. Город не будет их перезаключать, поскольку они дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпастранса", - заявил он.

Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто";

№ 231 - "Базальт";

№ 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005";

№ 517, 402 - "Универсал-Транс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой

Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу - узнавайте по ссылке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 15984
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 10809
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 10125
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 9108
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 6418
Новости Киева
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 666
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 1233
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
6
 Просмотров: 1350
Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения" - Рубан
Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения" - Рубан Просмотров: 270
В Киеве горел торговый центр
В Киеве горел торговый центр Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
2
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Голосов: 7001
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть