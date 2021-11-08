В столице снимают 11 маршрутных рейсов: перечень

Киев разрывает договоры с четырьмя перевозчиками. Фото: pixabay.com

В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток. Со столичных дорог уберут 76 транспортных средств.

Это связано с тем, что Киев разрывает договоры с четырьмя перевозчиками, сообщил 8 ноября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов в Telegram.

"Договоры по 11 маршрутам расторгнут в связи с фальсификацией. Город не будет их перезаключать, поскольку они дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпастранса", - заявил он.

Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто";

№ 231 - "Базальт";

№ 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005";

№ 517, 402 - "Универсал-Транс".

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