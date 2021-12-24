В столице случился сбой при покупке билетов в общественный транспорт

В метро можно оплатить проезд банковской картой. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В столице по техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественный транспорт.

Сейчас можно воспользоваться лишь билетами, приобретенными ранее, сообщает пресс-служба КГГА. Контролеры в наземном транспорте предупреждены.

"Специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев. О полноценном возобновлении работы сразу же оповестят", - говорится в сообщении.

В метрополитене также можно оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро девушка попала под поезд: движение по "синей" ветке ограничили (обновлено 18:40)

16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.