В столице пройдет винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience

В Киеве проведут винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience. Фото: travelua.com.ua

В Киеве 7 сентября состоится винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience. Мероприятие пройдет напротив бывшего Сенного рынка в парке на Бульварно-Кудрявской улице.

"Мы узнали кучу интересных историй и воспоминаний очевидцев и убедились, что Сенной рынок - это был не просто базар! Незабываемый колорит Сенки вдохновил нас на создание винтажного фестиваля.

Мы хотим напомнить о Киеве нашего детства и юности, о потерянных и еще живых киевских достопримечательностях, киевские сообщества, связь поколений и наше общее будущее, а также устроить площадку для творчества и удивительных находок для тебя!" - сообщил Сергей Никитин в группе Соломенского района Киева в Facebook.

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Автор говорит, что гостей мероприятия ждет "крутецкая музыка и виниловые пластинки, фантастический шопинг, мастер-класс по апсайклингу, вкусная еда, экскурсии киевской классикой, зона для детей и прочее."

Вход свободный.

Крещатик могут сделать пешеходным.