В столице появится библиотека на крыше - как будет выглядеть

В Киеве Центральная библиотека им. Тараса Шевченко для детей планирует открыть террасу на крыше. Название для нее предлагают придумать киевлянам.

Об этом сообщили в Facebook учреждения.

Фото: Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей

"Этой весной мы планируем много классных мероприятий на нашей террасе. Представьте только: свежий воздух, удобные места для работы и отдыха, любимые книги и фильмы, интересные разговоры", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо предложить свой вариант названия для террасы под постом.

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"Если твоё название попадет в самое сердце нашей библиотечной команды - мы остановим этот конкурс и именно так назовем наше уютное место на крыше. Названия других участников, которые тебе больше всего понравились, можно обозначать лайком. На автора меткого и интересного названия ждет подарок, и возможность побывать на открытии нашей террасы", - добавили в сообщении.

Когда именно запланировано открытие библиотеки под открытым небом, не уточнили.

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