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вторник, 27 августа 2019 21:55

В столице поломки на водоканале: где не будет воды

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В столице поломки на водоканале: где не будет воды
В Киеве на семи улицах отключили воду. Фото: kh.vgorode.ua

27 августа в Киеве произошла авария на водоканале.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы в Главной диспетчерской, сообщает "Сегодня".

Сейчас временно отсутствует водоснабжение на ул. Некрасовская, 5, 6, 8, 10/8; ул. Галицкая, 10, 10А; ул. Иорданская, 17, 17А; пр-т. Владимира Маяковского, 5, ул. Никольско-Ботаническая, 7/9; ул. Саксаганского, 60А, 64; ул. Александра Гаврилюка, 1-28.

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Повреждение ориентировочно ликвидуют за сутки.

На рассвете 9 июня по селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер". Перевозил ядохимикаты для обработки земли: инсектициды, фугнициды и пестициды. От удара загорелся. Местные проснулись от взрыва.

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Дата
27
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