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вторник, 07 января 2020 18:11

В столице полицейские развлекали детей и взрослых
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В Киеве прошло "Рождество с копами"
Фото: "Інформатор"
В Киеве прошло "Рождество с копами"
В Киеве прошло "Рождество с копами"
В Киеве прошло "Рождество с копами"
В Киеве прошло "Рождество с копами"

7 января полицейские устроили в центре Киева акцию "Рождество с копами".

Дети могли поиграть в полицейском авто и покататься на нем, испытать громкоговоритель, сирену, сделать фото с патрульными. Детям устраивали викторины с призами, сообщает "Информатор".

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Взрослым предложили надеть алко-очки, которые имитируют зрение водителя в состоянии опьянения.

В Киеве продолжаются новогодние и рождественские празднества. В течение выходных дней киевлян и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия. Расписание развлечений на зимние праздники обнародовали на сайте КГГА.

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07
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