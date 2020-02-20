В столице почитают память героев Небесной сотни

За три дня - от 18 до 20 февраля погиб 71 человек, выступившей против произвола властей. Фото: hromadske

В столице отметят подвиг участников Революции достоинства и память героев Небесной сотни.

Официальные мероприятия в связи с Днем героев Небесной сотни состоятся на Аллее героев Небесной сотни, сообщает пресс служба КГГА.

Мероприятия также проведут и в Колонном зале администрации.

В 15:00 начнется концерт памяти с участием майдановских музыкантов, среди которых: "TaRuta", "Хорея Козацька", "Сестры Тельнюк", "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

В 18:00 на Майдане Независимости состоится художественный общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".

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Мемориальные мероприятия в память продолжаются во всех районах столицы в течение всего февраля. Так же будут продолжаться тематические просветительские мероприятия в учреждениях культуры города.

20 февраля ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

В соответствии с указом пятого президента Украины Петра Порошенко подвиг участников Революции достоинства почитается ежегодно 20 февраля во День героев Небесной сотни.