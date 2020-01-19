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воскресенье, 19 января 2020 10:10

В столице перекрыли огромную трассу

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В столице перекрыли огромную трассу
Столичное шоссе перекрыли до 8:00 вечера Фото: nv.ua

19 января на мосту через реку Лыбидь на Столичном шоссе частично ограничат движение. На участке будет проведено противоаварийные работы на асфальтовом покрытии в направлении жилого массива "Корчеватое".

Об этом рассказала прессслужба КГГА

"19 января с 9:00 до 20:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе частично ограничат движение", - говорится в сообщении.

По информации "Киевавтодора", чтобы меньше влиять на трафик, работы решили провести в воскресенье.

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В Киеве из-за большого количество транспортных средств, сухую, практически безветренную погоду и температурную инверсию загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы.

В связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой, практически безветренной погоды, температурной инверсии, не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы.

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