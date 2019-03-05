В столице отменили популярный фестиваль

Фестиваль писанок в Киеве отменили из-за реконструкции Софийской площади. фото: kiev.sq.com.ua

Фестиваля гигантских авторских писанок в этом году не будет. Обычно его проводили на Пасху на Софийской площади Киева.

Организаторы, участники проекта Folk Ukraine, в Facebook объясняют, что тайм-аут пришлось взять из-за предстоящей реконструкции столицы..

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За 2019-2020 годы на Софийской и Михайловской площади планируют заменить мощения, отремонтировать системы водоотведения, установить ограничительные столбики и болларды, озеленить территорию.

В прошлом году помимо традиционных писанок Софийскую площадь украсили 300 пасхальными зайцами для росписи и другими арт-объектами. В парке также можно было увидеть 6-метровую светодиодную беседку в виде писанки. На Контрактовой площади установили детский лабиринт из гигантских карандашей. Там проводили аттракционы, мастер-классы и организовали фуд-корт.