В столице ограничили максимальную скорость движения: перечень дорог

Максимальная скорость движения автомобилей - 50 км/ч. Фото: "УНИАН".

С 1 ноября на семи улицах Киева будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 км в час.

"С 1 ноября максимально допустимая скорость движения путями Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч", - говорится в сообщении КП "Центр организации дорожного движения".

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Ограничение скорости движения будет действовать на просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака), ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного), ул. Саперно-Слободской (от ул. Гринченко до Южного моста), ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

В Центре дорожного движения напоминают - изменение скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч. В период с 1 апреля до 1 ноября".

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета.