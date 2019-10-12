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суббота, 12 октября 2019 18:26

В столице объявили штормовое предупреждение

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В столице объявили штормовое предупреждение
Ожидаются сильные порывы ветра. Фото: Reuters

12 октября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

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12-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду.

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12
октября

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