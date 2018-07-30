В столице нашли граффити с подписью одного из самых известных уличных художников мира

Возле рисунка видно подпись - "Бэнкси". Фото: images.unian.net

В Киеве нашли граффити, подписано именем одного из самых известных уличных художников - Бэнкси.

Фото с граффити разместил на своей странице в Facebook Станислав Луцкович, - пишет "Буквоїд".

На снимке видно, что на белой стене изображена черная ветка на которой сидит стервятник с двумя "пистолетами" для заправки авто, вместо голов. У рисунке также видно подпись - "Бэнкси".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева появился новый мурал

Изображение появилось на Подоле в одной из заправочных станций. Это видно из еще одного фото, где заправочной стойке изображено небольшое мышонок.

"Стоило только покрасить стену, как уже забомбили ... Хотя, социальный посыл, очень даже правильный. Вы видите здесь то же что и я?", - сначала написал Луцкович.

Его сообщение собрал ряд комментариев, где ему намекнули, что автором рисунка может быть известный художник.

"Если это не фейк, то теперь эта стена стоит 1000000 долл.", - добавил Луцкович.

На улице Жилянской в ​​столице появилось новое граффити. Авторство приписывают британскому художнику Бэнкси, чья личность остается доподлинно не известной.