В столице из машины вытащили 500 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 1359
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2772
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2106
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3006
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5436
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16140
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 549
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2628
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5886
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
11
5
4
10
7
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
В международном аэропорту &quot;Киев&quot; открыли новый терминал
В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Монумент Независимости почистили от нецензурных слов
Монумент Независимости почистили от нецензурных слов
Видео
Все видео
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3870
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2628
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 594
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1287
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 405
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 11:03

В столице из машины вытащили 500 тыс. грн

  Комментировать
  В Киеве из машины вытащили полмиллиона. Фото: Киев оперативный
В Киеве из машины вытащили полмиллиона. Фото: Киев оперативный

В Киеве на улице Маршала Малиновского неизвестные на черном Mercedes похитили из машины 500 тыс. грн (около $20 тыс. - Gazeta.ua).

В ходе оперативного плана перехват на улице Петра Панча, 3, правоохранители задержали преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом произошла кровавая авария

В Киеве правоохранители задержали 5 аферистов, которые обманули людей на 4 млн грн. Злоумышленники предлагали киевлянам работу за пределами Украины и после получения аванса меняли офис. По данным правоохранителей, жертвами аферистов стали около 400 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице из машины вытащили 500 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 56505
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 40261
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 31285
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 28891
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 23164
Новости Киева
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
11
 Просмотров: 2529
В Киеве 1 июня ограничат движение транспорта из-за велосипедистов
В Киеве 1 июня ограничат движение транспорта из-за велосипедистов Просмотров: 261
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
5
 Просмотров: 702
В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
4
 Просмотров: 198
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
10
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
3
"Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ
Голосов: 4995
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua