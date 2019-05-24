В столице из машины вытащили 500 тыс. грн

В Киеве из машины вытащили полмиллиона. Фото: Киев оперативный

В Киеве на улице Маршала Малиновского неизвестные на черном Mercedes похитили из машины 500 тыс. грн (около $20 тыс. - Gazeta.ua).

В ходе оперативного плана перехват на улице Петра Панча, 3, правоохранители задержали преступников.

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В Киеве правоохранители задержали 5 аферистов, которые обманули людей на 4 млн грн. Злоумышленники предлагали киевлянам работу за пределами Украины и после получения аванса меняли офис. По данным правоохранителей, жертвами аферистов стали около 400 человек.