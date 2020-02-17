В столице хотели взорвать офис организации, которая помогает ВИЧ-позитивным людям

Фото: Fb/100PercentLifeFightForLife/

В ночь на 17 февраля в Киеве неизвестные попытались взорвать офис благотворительной организации "100% жизни" - сеть ЛЖВ", которая помогает людям, живущим с ВИЧ.

Об этом рассказали на странице благотворительной организации в Facebook.

"Неизвестные оставили надпись, которая, по нашим оценкам, адресованна народному депутату Украины, члену нашей организации", - говорится в сообщении.

У офиса состоялся пресс-брифинг с участием исполнительного директора БУ "100% Жизнь" Анастасии Деевой, народного депутата, участницы комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лады Булах, директора представительства международной организации "Право на здоровье" Галины Скипальской и председателя правления Teenegizer Яны Панфиловой.

Американские ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. ВИЧ вообще имеет несколько штаммов. Они со временем могут подвергаться изменениям и мутациям. Новый штамм принадлежит группе Му вида ВИЧ-1.