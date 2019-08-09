В столице демонтировали "синюю руку"

Демонтировали уникальный арт-объект. Фото: Корреспондент

В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца.

Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

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В сентябре 2018 года в центре Киева установили гигантскую синюю руку. Установка арт-объекта состоялось в рамках внедрения инициативы "Киев - город мира" по обращению посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).