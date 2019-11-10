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воскресенье, 10 ноября 2019 10:36

В столице частично перекроют мост

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В столице частично перекроют мост
Северный мост частично перекроют. Фото: mind.ua

В понедельник, 11 ноября, в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. Будут выполнять текущий ремонт, поэтому движение частично ограничат с 08:00 до 17:00, сообщают в городской администрации.

Проезд в направлении Троещины не будут перекрывать.

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Работы начали в этом году и завершить до конца 2020-го.

Ремонт обойдется в более 288 млн грн. На мосту полностью обновят асфальт на проезжей части, тротуарах, установят новую перильных и барьерное ограждение. Снимут также гранитный камень с опоры и переходных участков. Обновят коммуникации и гидроизоляцию.

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