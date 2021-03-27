В столице 39 человек умерли за сутки от коронавируса

В Киеве за сутки 39 смертей от коронавируса. ФОТО: Виталий Кличко

За последние сутки в Киеве обнаружили 1226 новых больных коронавирус, умерли 39 человек, выписаны 464.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173) районах.

Среди новых заболевших - 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Всего с начала эпидемии в столице обнаружили 158 993 случая коронавируса, умерли от болезни 3274 человек, выздоровели 104 617 человек.

За последние сутки госпитализировано 151 пациента с Covid-19 и 581 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

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23 марта в Киеве умерли 49 человек от Covid, это была наибольшее количество за сутки с начала пандемии.