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понедельник, 08 октября 2018 15:27

В столице 18 улиц остались без воды

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В столице 18 улиц остались без воды
В Киеве 18 улиц без водоснабжения. Фото с открытых источников.

В Киеве из-за аварии в сети холодного водоснабжения 18 улиц без воды.

Холодная вода временно отсутствует по адресу: ул. Мельникова, 20; ул. Герцена 12, 14; ул. Евгения Коновальца, 15, 17; пер. Лабораторный, 4; ул. Гомельская; пер. Гомельский; пер. Бурденко; пер. Минский; ул. Минск; ул. звездная; пер. Звездный; ул. Александра Кошица, 4; ул. Ревуцкого, 36; пер. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 ул. Беличанского, 24А, 33, 35; ул. Зодчих, 62; ул. Олевск, 3Б, 3В, 3Г; б-р. Вацлава Гавела, 21, 21А.

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Аварийные бригады ликвидируют аварию. В "Киевводоканале" отметили, что на ликвидацию аварии понадобится примерно сутки.

На столичной станции метро Осокорки появится мурал под названием More than Us. Сейчас стены и потолок подземки расписывают 2 мировых художника.

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