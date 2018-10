В столице 18 улиц остались без воды

В Киеве из-за аварии в сети холодного водоснабжения 18 улиц без воды.

Холодная вода временно отсутствует по адресу: ул. Мельникова, 20; ул. Герцена 12, 14; ул. Евгения Коновальца, 15, 17; пер. Лабораторный, 4; ул. Гомельская; пер. Гомельский; пер. Бурденко; пер. Минский; ул. Минск; ул. звездная; пер. Звездный; ул. Александра Кошица, 4; ул. Ревуцкого, 36; пер. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 ул. Беличанского, 24А, 33, 35; ул. Зодчих, 62; ул. Олевск, 3Б, 3В, 3Г; б-р. Вацлава Гавела, 21, 21А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Киеве появится горячая вода

Аварийные бригады ликвидируют аварию. В "Киевводоканале" отметили, что на ликвидацию аварии понадобится примерно сутки.

На столичной станции метро Осокорки появится мурал под названием More than Us. Сейчас стены и потолок подземки расписывают 2 мировых художника.