В собственности чиновника киевской мэрии нашли бизнес в России

Сам Вадим Гутцайт еще не прокомментировал этой ситуации. ФОТО: YouTube

Глава департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт владеет бизнесом в России.

Он является совладельцем шиномонтажа "Альтаир" в российском городе Лобня. Наличие этого бизнеса Гутцайт в декларации не указал, написал общественный активист Филипп Альид в Facebook.

По его словам, другие владельцы компании - полковник и подполковник вооруженных сил российской армии Ильгар Мамедов и Станислав Поздняков.

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Ранее Вадим Гутцайт занимал должность замдиректора департамента. После конкурса на замещение должности активисты поймали его на плагиате: конкурсная работа Гутцайта на 30-40% была списана из интернет-источников, хотя пользоваться можно было только порталом Лига.Закон.