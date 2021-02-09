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вторник, 09 февраля 2021 14:23

В скандале вокруг земель ВДНХ новый поворот

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В скандале вокруг земель ВДНХ новый поворот
Компания "ВіДі-Мистецтво" не имеет целью строить заборы или застраивать участок ВДНХ. Фото: Big Kyiv

Компания "ВіДі-Мистецтво", которая через суд получила право сервитута на землю под своим домом, предлагает руководству ВДНХ заключить дополнительное соглашение. В ней будет зафиксировано, что компания не будет иметь права возводить заборы или застраивать участок.

Об этом сообщил глава "ВіДі-Мистецтво" Александр Шевченко на своей странице в сети Facebook.

"Учитывая то, что в этой истории нужно ставить точку, хотел бы предложить Вам (Евгению Мушкину, генеральному директору ВДНХ) вариант выхода. Частное предприятие предлагает ВДНХ подписать дополнительное соглашение к договору земельного сервитута, согласно которому стороны признают свое понимание того, что в соответствии с действующим законодательством Украины, которое регулирует вопросы предоставления земельных сервитутов, предоставление земельного сервитута не предоставляет ЧП "ВіДі-Мистецтво", как сервитуарию, права ограждения забором земельного участка под сервитутом, ее застройки, перекрытия въездов-выездов или приватизации земли под сервитутом.

Более того, ЧП "ВіДі-Мистецтво" готово сделать публичное заявление о том, что не имело, не имеет и не будет иметь целью ограждение забором земельного участка под сервитутом, его застройки, перекрытия въездов-выездов, приватизации земли под сервитутом", - говорится в заметке.

В свою очередь компания ожидает, что ВДНХ возьмет на себя обязательства установить для владельцев здания ЧП "ВіДі-Мистецтво", их сотрудников, арендаторов здания, его посетителей беспрепятственный доступ на территорию ВДНХ, включая заезд на территорию, с целью прохода и проезда в здание компании. Ведь именно проблемы с доступом на территорию стали одной из причин конфликта и обращения в суд.

Александр Шевченко также добавил, что в обмен на эту уступку компания готова отказаться от площади дороги как площади под сервитутом.

Напомним, что 4 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение, которым предоставил право сервитута на часть земли ВДНХ вместе с главной дорогой экспоцентра частной компании "ВіДі-Мистецтво". Она приобрела в города один из павильонов ВДНХ в 2000-х годах, и хочет получить беспрепятственное право доступа к своему имуществу. Сейчас помещением за символическую плату пользуется ОО "Відчуй", которая занимается помощью детям с недостатками слуха.

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09
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