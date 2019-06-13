В России объяснили, почему не переименовывают "Kiev" на "Kyiv"

В России в качестве аргумента привели закон президента о названиях государств - бывших республик СССР и их столиц. Фото: 112.international

В России заявили, что изменение трансплитерации украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv" не распространяется на их картографов.

Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра, передает Сегодня.

"В российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение президента России от 17.08.1995 № 1495 "О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц")", - пояснили в Росреестре, отвечая на вопрос о возможности изменения названия города в русском языке.

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В ведомстве добавили, что ведут каталог географических наименований стран СНГ в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ.

В США переименовали в международной базе официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Окончательные изменения внесут 17 июня.