В пріорітеті нового генплану Києва - громадський транспорт і житловий фонд

Виталий Кличко рассказал о новом генплане Киева, обсуждение которого проведут в начале 2020 года. Фото: Getty Images

В понедельник, 16 декабря, мэр Киева Виталий Кличко представил проект обновленного генплана Киева, назвав приоритетные направления.

Об этом шла речь во время его публичного годового отчета, сообщает ТСН.

"Представляем проект генплана Киева. С рекомендациями и выводами экспертов-планировщиков из Лейпцига и специалистов Совета Европы. Это только первый шаг к принятию Генплана столицы. Дальше - общественные слушания и обсуждения", - заявил Виталий Кличко.

Общественные слушания и обсуждения проекта нового генплана планируют провести в начале 2020 года.

Приоритетами нового генплана является общественный транспорт, достройка окружной дороги, создание перехватывающих паркингов на около 28 тыс. машиномест.

Если не снизят темпы строительства Подольско-Воскресенского моста, до конца 2020 года смогут открыть движение транспорта с Левого на Правый берег.

Кроме этого, в Киеве запланировали реконструкцию домов в микрорайонах с устаревшим жилым фондом - так называемых "хрущевок" - площадью 388 га. В частности, речь идет о 2,5 млн кв. м жилого фонда, в котором проживает 112 тыс. киевлян.

Установят строгий регламент ограничений высотности застройки в историческом центре и проведут глубокий анализ планов застройки в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для строительства Шулявского моста снесут цех завода

Общую площадь промышленных и коммунально-складских территорий уменьшат с 6610 га до 5413 га за счет повышения эффективности использования земельных участков и производственных фондов.

"Генплан Киева предусматривает новые станции и линии метро. Протяженность сети метрополитена (67,7км) в перспективе надо увеличивать вдвое. В частности, в 84 км на этапе в 7 лет", - отметил Кличко.

По словам городского головы, в следующем году у Киева заберут почти 2 млрд грн субвенций, поэтому городской бюджет получит чуть более 57 млрд грн.

Ранее Киевский городской совет принял решение об утверждении нового проекту землеустройства, согласно которому границы территории столицы выросли на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га.