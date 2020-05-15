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суббота, 16 мая 2020 18:47

В поликлинике Союза писателей обустроят коворкинг
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Цилиндрическую здание бывшей поликлиники Союза писателей на улице Рейтарской хотят переобустроить под многофункциональное пространство.

Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство
Фото: the-village.com.ua
Поликлиника Союза писателей, фото Владимира Шевченко/архив "Киевпроект"
Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство
Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство
Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство

Модернистскую здание округлой формы во дворе на улице Рейтарской приобрела и решила реставрировать группа инвесторов, сообщает The Village.

Проектом занимаются владельцы галереи и бара The Naked Room, Dream Hostels, Druzi Cafe и компании Spell.

"Мы планируем трансформировать замечательный цилиндр в место для встречи, объединения, сладости вкусной едой, радости от хорошей напитка и, возможно, даже приобретение свежеиспеченного хлеба или локально выращенных овощей", - приводит издание мнение авторов проекта.

Автор: the-village.com.ua
  Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство
Цилиндрическое здание бывшей поликлиники на улице Рейтарской планируют переустроить под многофункциональное пространство

Работы уже начались. В здании снимают тысячи квадратных метров гипсокартона, демонтируют декоративные колонны и крыша в форме гриба. Цель дизайнеров - возвеличить самобытную модернистскую форму здания.

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На первом этаже планируют вырезать большое отверстие, чтобы подвальный этаж превратился в светопропускной атриум. Высота потолков в центре достигать более 10 метров.

В проект говорят, что реализовать намерение хотят до конца 2020 года. Затем здание сдавать - будущих арендаторов уже ищут.

Здание в форме идеального цилиндра диаметром 16 метров во дворе многоэтажных домов в 1986 году. В свое время это была часть комплекса поликлиники Союза писателей Украины, проектувалы Владимир Шевченко и Авраам Милецкий - архитектор гостиницы "Салют" и Парке вечной славы. От основного здания поликлиники сооружение отделили в 2008 году. В течение последних десяти лет здесь праював спа-салон.

В декабря 2019 году здание выставили на аукцион, где ее приобрели Марк Уилкинс и партнеры.

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