В поликлинике Союза писателей обустроят коворкинг

Цилиндрическую здание бывшей поликлиники Союза писателей на улице Рейтарской хотят переобустроить под многофункциональное пространство.
Модернистскую здание округлой формы во дворе на улице Рейтарской приобрела и решила реставрировать группа инвесторов, сообщает The Village.
Проектом занимаются владельцы галереи и бара The Naked Room, Dream Hostels, Druzi Cafe и компании Spell.
"Мы планируем трансформировать замечательный цилиндр в место для встречи, объединения, сладости вкусной едой, радости от хорошей напитка и, возможно, даже приобретение свежеиспеченного хлеба или локально выращенных овощей", - приводит издание мнение авторов проекта.
Работы уже начались. В здании снимают тысячи квадратных метров гипсокартона, демонтируют декоративные колонны и крыша в форме гриба. Цель дизайнеров - возвеличить самобытную модернистскую форму здания.
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На первом этаже планируют вырезать большое отверстие, чтобы подвальный этаж превратился в светопропускной атриум. Высота потолков в центре достигать более 10 метров.
В проект говорят, что реализовать намерение хотят до конца 2020 года. Затем здание сдавать - будущих арендаторов уже ищут.
Здание в форме идеального цилиндра диаметром 16 метров во дворе многоэтажных домов в 1986 году. В свое время это была часть комплекса поликлиники Союза писателей Украины, проектувалы Владимир Шевченко и Авраам Милецкий - архитектор гостиницы "Салют" и Парке вечной славы. От основного здания поликлиники сооружение отделили в 2008 году. В течение последних десяти лет здесь праював спа-салон.
В декабря 2019 году здание выставили на аукцион, где ее приобрели Марк Уилкинс и партнеры.
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