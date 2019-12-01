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воскресенье, 01 декабря 2019 19:25

В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
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Подозреваемых задержали
Фото: Полиция
Подозреваемых задержали
Подозреваемых задержали
Подозреваемых задержали
Подозреваемых задержали

По подозрению в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" на Русановке в Киеве задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Департамент коммуникации полиции Киева.

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В месте жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали.

30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Украли около 250 000 гривен.

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01
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