В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка

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По подозрению в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" на Русановке в Киеве задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Департамент коммуникации полиции Киева.

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В месте жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали.

30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Украли около 250 000 гривен.