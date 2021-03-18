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четверг, 18 марта 2021 15:19

В полиции годами платили зарплату фейковых работникам - убытки огромные

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В полиции годами платили зарплату фейковых работникам - убытки огромные
Преступную схему организовали сотрудники управления полиции в Киевской области. Фото: facebook.com/mvs.gov. ua

В Киевской области в одном из управлений Нацполиции 6 лет насчитывали заработную плату подставным лицам. Убытков государству нанесли более чем 4,6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Работники управления, используя поддельные документы, открыли зарплатные счета в одном из банков на 24 подставные лица, которые не находились в трудовых отношениях с управлением. Они осуществляли начисление и выплату заработной платы, перечисляя средства на их и собственные счета", - говорится в сообщении.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера управления.

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"Из-за служебной халатности главный бухгалтер на протяжении длительного времени не контролировала деятельность подчиненных работников по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк", - добавили в сообщении.

За содеянное главному бухгалтеру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Предусмотрен и штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В столице задержали одного из руководителей следственного отдела Дарницкого УП Нацполиции после получения взятки в размере $ 3 тыс. За средства он обещал решить вопрос переквалификации уголовного производства и дальнейшего непривлечение лица к уголовной ответственности.

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