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четверг, 25 марта 2021 23:34

В общественном транспорте позволили перевозить больше людей

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В общественном транспорте позволили перевозить больше людей
Пассажиров станет больше. Фото: ТСН

В Киеве с 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров.

Будут перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров, передает пресс-служба Киевпастранса.

Суммарно можно будет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства.

Доступные лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

"Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество", - говорится в сообщении.

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Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди просто не могут добраться до места назначения.

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