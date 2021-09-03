В направлении Киева перекрывают трассу международного значения

Перекрытие дороги М-06 на трассе Киев - Чоп продлится в течение 4 - 6 сентября. Фото: facebook.com/kyyivskaSAD/

С 06:00 4 сентября до 17:00 6 сентября частично перекроют участок дороги М-06 Киев - Чоп возле села Стоянка в Киевской области.

Об этом сообщила Служба автодорог Киевской области.

"На дороге М-06 Киев - Чоп, где строится транспортная развязка, частично закроют проезд в направлении столицы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда откроют новый участок Большой Кольцевой дороги столицы

Движение в направлении Киева будет по одной полосе правого проезда. На период ограничения движения подрядчик установит предупредительные знаки.

"Завершено устройство временных стоек, опалубки и арматурного каркаса на пролетном строении эстакады №2. Далее будут работы по бетонированию пролетного сооружения №2 эстакады №2 с использованием тяжелой техники - кран, бетононасос, бетоносмеситель", - рассказали в службе об объемах выполненных работ на участке.

На дорогах Киев - Одесса и Киев - Чоп строят три развязки. Они разгрузят транспортные узлы на международных трассах и улучшат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.