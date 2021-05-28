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пятница, 28 мая 2021 13:33

В МВЦ будут прививать зарегистрированных в "Дії"

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В МВЦ будут прививать зарегистрированных в &quot;Дії&quot;
Covid-вакцинация cтартует в Международном выставочном центре. Фото: pixabay.com

В субботу, 29 мая, будут вакцинировать от коронавируса киевлян, которые стали в лист ожидания приложения "Дія". Прививки будут делать на базе Международного выставочного центра.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"На базе Международного выставочного центра начнет работать большой Центр вакцинации от Covid-19. Это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. Я хотел бы персонально поблагодарить владельцев выставочного центра, братьев Ткаченко, за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом" , - сказал Кличко.

Он добавил, что прививать в центре будут вакциной CoronaVac, которую предоставило Министерство здравоохранения.

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Напомним, в мае стало известно, что записаны в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія" смогут привиться в выходные дни.

Всего в Киеве уже вакцинировали более 113 тыс. человек. Это, в основном, медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Минздрав: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. По состоянию на 28 мая все дозы для первичной вакцинации использованы. Продолжается ревакцинация.

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