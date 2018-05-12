В Минюсте рассказали, сколько киевлян изменили имена

В прошлом году 1554 жители столицы изменили свои имена. ФОТО: prometei.org

В прошлом году 1554 жителя столицы изменили свои имена.

Об этом сообщило Главное территориальное управление юстиции в городе Киеве на своей официальной странице в Facebook.

"Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав стали: Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон.

А вот Ольга, Наталья, Оксана, Лариса, Мария, Евгения, Юлианна, Юлия, Лилия, Лидия, Людмила, Ирина, Екатерина стали: Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Ляли , Эйна, а две девушки выбрали себе новое имя - Рина ", - говорится в сообщении.

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При этом, отметили в Управлении, смену имен из традиционных на экзотические проводили киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения, тогда как рожденные в 80-ые имен основном не меняли.

Два года назад в столице имена меняли чаще - в ЗАГСах Киева была составлен 1591 актовая запись.

В 2011 году в Киеве появился собственный Джеймс Бонд, который, однако, в 2017 году вернул свои фамилию и имя.