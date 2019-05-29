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среда, 29 мая 2019 19:15

В метро не будут продавать жетоны в автоматах

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В метро не будут продавать жетоны в автоматах
До окончательного изъятия жетонов из оборота осталось 155 дней. Фото: Киевский метрополитен

Из станций киевского метро убирают автоматы для продажи жетонов. Теперь их можно приобрести только в кассе. Продают по одному на пассажира, пишет пресс-служба метрополитена.

Как видно на фото, на автоматах разместили объявление "Я старий і більше не працюю".

В ведомстве напомнили, что до окончательного изъятия из обращения жетонов осталось 155 дней. Последним днем ​​пользования станет 31 октября.

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Вместо жетонов останутся карта метро, ​​Kyiv Smart Card, банковская карта, проездной, а также единые для всех видов транспорта чеки с QR-кодом. Их можно приобрести в кассах метро или боксах самообслуживания.

С июля в киевском метро начнет полноценно работать система видеонаблюдения. Сейчас камеры уже установлены на всех станциях метро.

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29
мая

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