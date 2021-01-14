В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все

Зрелищный вертеп в столичной подземке разыграли 14 января. Фото: скриншот с видео

В Киеве на станции метро Майдан Независимости пассажиры стали свидетелями театрализованного вертепа.

Актеры были в традиционном для вертепа наряде. Некоторые даже вооружены, пишет Big Kyiv.

Участники сначала изобразили традиционное "вождения козы". Вскоре герой-дед достал "ружье" и мнимым выстрелом "убил" козу. По поверью, такая смерть символизирует победу жизни над смертью.

На кадрах видно, как один из зрителей, наверное, не поняв суть вертепа, пытался поднять "подстреленную" женщину-"козу".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv)

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