В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все

В Киеве на станции метро Майдан Независимости пассажиры стали свидетелями театрализованного вертепа.
Актеры были в традиционном для вертепа наряде. Некоторые даже вооружены, пишет Big Kyiv.
Участники сначала изобразили традиционное "вождения козы". Вскоре герой-дед достал "ружье" и мнимым выстрелом "убил" козу. По поверью, такая смерть символизирует победу жизни над смертью.
На кадрах видно, как один из зрителей, наверное, не поняв суть вертепа, пытался поднять "подстреленную" женщину-"козу".
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В Киеве, на станции метро Славутич, 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания об отсутствии маски.
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