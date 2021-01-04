В метро Киева установили часы обратного отсчета

В четверг, 31 декабря, на станции метро Контрактовая площадь заработали часы, показывающие время до прибытия поезда.

Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Автор: КП "Киевский метрополитен" Монтаж таких дисплеев на всех станция столичной подземки проведут в течение 2021 года

"Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года", - говорится в сообщении.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.

"Кроме того, на экранах будет показываться текущее время, дата, погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", - отметил директор ООО "Транс-Медиа" Олег Хаврук.

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Эту разработку и ее запуск компания реализовала без привлечения средств бюджета и метрополитена.

"Пожелания такой услуги выразили 10 тыс. киевлян, подписав петицию. И мы нашли партнерские возможности ее внедрить", - отметил гендиректор Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

В столичном метро, в одном из вестибюлей станции метро Героев Днепра, установили турникеты, которые не перескочить.