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среда, 13 мая 2020 17:36

В лесах Чернобыля потушили все пожары

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В лесах Чернобыля потушили все пожары
Пожар в Чернобыле полностью погашен. Фото: unn.com.ua

В лесах на территории Зоны отчуждения потушили все пожары. На Житомирщине пока ликвидировали большинство очагов огня.

Об этом заявивив Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области преодолен большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил спасателей и пожарным за их тяжелый труд.

4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар. К тушению привлекли авиацию. От пожара погибли и пострадали сотни животных. Убытки достигают десятков миллионов гривен. Выгорели 11,5 тысячи гектаров (5%) территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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