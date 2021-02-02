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вторник, 02 февраля 2021 09:32

В квартире нашли мертвыми 3 человека

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В квартире нашли мертвыми 3 человека
Под Киевом в квартире нашли 3 трупа. Фото: pixabay.com

В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли 3 человека. Один из них - ребенок 2017 года рождения.

Трагедия произошла в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В квартире на 1-м этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом - неисправность системы вентиляции газового котла - погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отметили, подразделения ДСНС не привлекались.

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В Белгород-Днестровском районе Одесской области в школьной котельной нашли 2 мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

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Дата
02
февраля

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