В квартире нашли мертвыми 3 человека

Под Киевом в квартире нашли 3 трупа. Фото: pixabay.com

В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли 3 человека. Один из них - ребенок 2017 года рождения.

Трагедия произошла в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В квартире на 1-м этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом - неисправность системы вентиляции газового котла - погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отметили, подразделения ДСНС не привлекались.

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В Белгород-Днестровском районе Одесской области в школьной котельной нашли 2 мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.