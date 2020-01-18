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суббота, 18 января 2020 15:27

В Киевском СИЗО выявили ряд нарушений
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Во время мониторинга в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» обнаружили существенные нарушения требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм
Фото: ombudsman.gov.ua
Во время мониторинга в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» обнаружили существенные нарушения требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм
Во время мониторинга в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» обнаружили существенные нарушения требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм
Во время мониторинга в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» обнаружили существенные нарушения требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм

В Киевском следственном изоляторе выявили ряд существенных нарушений требований законодательства в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Среди заключенных есть конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в частности к массовым беспорядкам.

Мониторинговый визит в государственное учреждение провели работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток", сообщает "Украинская правда".

Во время визита члены мониторинговой группы ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которые содержатся в СИЗО.

"Большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер подлежат проведению текущего ремонта", - пишут в пресс-службе уполномоченного ВР по правам человека.

В отдельных камерах СИЗО до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде.

Также выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в СИЗО, заявили в офисе омбудсмена.

При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются. Установлено также, что в СИЗО не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом.

"Несмотря на то, что лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в учреждении продолжают "рекомендовать" их родственникам передавать в учреждение собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается".

Во время мониторингового визита установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В частности, осужденные и заключенные, прибывающих в СИЗО, не проходят санитарную обработку, из-за чего медработники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении. Кроме того, заключенные, направляемые из разных областей Украины для рассмотрения дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в киевском СИЗО без первичного медицинского осмотра, а состояние их здоровья во время содержания в учреждении не контролируется.

"Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппарат не работает. во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем е оказания медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом".

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По результатам мониторингового визита в учреждение, Министерству юстиции Украины, Генеральной прокуратуре Украины и другим органам власти будет направлен отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

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