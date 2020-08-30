В Киевском политехническом институте состоялось первое занятие

Один из крупнейших украинских университетов – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) основан в 1998 году. Тогда это учебное заведение называлось Киевский политехнический институт имени императора Александра II.

Своим появлением вуз обязан бурному развитию экономики страны тех лет: именно настоятельная потребность в квалифицированных специалистах технического направления стала толчком для его создания.

Автор: Наталия Адамович Один из старых корпусов КПИ

Идея создания технического учебного заведения возникла 18 февраля 1880 года. Тогда сахарозаводчики Юго-Западного края в честь 25-летия пребывания на престоле императора Александра II решили собрать необходимый капитал для сооружения технического заведения. Собранная сумма была большой – 1 млн 374 руб. 53 коп., при том что стоимость строительства и оборудования института составила 2 млн 650 тыс. рублей.

Свою лепту в финансирование создания КПИ внесли Киевская городская Дума, известный меценат Никола Терещенко с сыновьями, Киевский земельный банк, Общество Красиловского сахарного завода, а всего пожертвования внесли 139 обществ, банков, заводов, учреждений и отдельных граждан.

Автор: Наталия Адамович Химический факультет

30 августа 1898 года состоялась торжественная закладка комплекса зданий института на Шулявке, 31 августа прошли первые занятия студентов-первокурсников института в помещении Киевского коммерческого училища.

В собственное помещение институт перебрался только в 1902 году. Здания института (сейчас они являются архитектурными памятниками Киева) построили по проекту архитектора, профессора Иеронима Китнера. Интересно, что в конкурсе на создание проекта института вместе с ним участвовали такие известные творческие деятели, как Бенуа и Гоген.

Поскольку Китнер жил в Санкт-Петербурге, поэтому не мог непосредственно руководить ходом работ, их возглавил известный киевский архитектор Александр Кобелев. Для строительства института городская власть выделила несколько участков, среди них выбрали участок вдоль Брест-Литовского шоссе площадью 38 десятин.

Автор: Наталия Адамович Главный корпус КПИ

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Первым директором института был механик Виктор Кирпичев, в первый преподавательский состав вошли химики Сергей Реформатский и Михаил Коновалов, математик Василий Ермаков, зоотехник Николай Чирвинський, геолог Алексей Нечаев, технолог Константин Зворыкин. Позже к ним присоединились Евгений Патон, Николай Делоне, Александр Котельников, Степан Тимошенко, Лев Писаржевский и другие.

Научно-методическую помощь институту оказывали Дмитрий Менделеев, таблицей химических элементов которого мы пользуемся и сейчас, выдающийся физик, который заложил основы гидро- и аэродинамики, Николай Жуковский, известный русский биолог и физиолог Климент Тимирязев.

На тот момент КПИ состоял из 4 отделений – инженерного, механического, химического и сельскохозяйственного (всего 35 кафедр).

В год основания в вузе обучалось 360 студентов, в 1901 году их число увеличилось до 1147. Киевский политех стал вторым по величине вузом Российской империи после Петербургского университета.

Первый выпуск в КПИ состоялся в 1903 году. Экзаменационную комиссию инженерного и сельскохозяйственного отделений возглавлял Менделеев. При этом оказалось, что только пятая часть студентов (диплом получило всего 93 выпускники) смогла пройти полный курс и слишком сложные учебные программы пришлось срочно переделать.

В 1910-е годы в вузе плодотворно работал авиакружок – Киевское общество воздухоплавания. В него входили преподаватели и студенты Игорь Сикорский, Федор Андерс, Делоне, Александр Кудашев и другие.

Перед революцией 1917 года институт насчитывал более 2200 студентов и 130 преподавателей. Летом 1918 года было создан пятый – электротехнический факультет.

Автор: Наталия Адамович Арт-башня в КПИ

В дальнейшем Киевский политехнический институт стал базой для создания многих технических вузов Киева и Украины. В частности, на базе факультетов и отдельных специальностей КПИ были созданы Днепропетровский институт железнодорожного транспорта (ДИИТ, сейчас – Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна), Одесский институт инженеров морского флота, Харьковский текстильный институт, Киевский инженерно-строительный институт (сейчас – Киевский национальный университет строительства и архитектуры), Киевский институт инженеров гражданской авиации (сейчас - Национальный авиационный университет), Украинская сельскохозяйственная академия, Винницкий политехнический институт, Черкасский инженерно-технологический институт, Черниговский технологический институт и другие.

Летом 1941 года в КПИ учились 3 тыс. студентов, работало свыше 300 профессоров-преподавателей, общая численность институтского коллектива составляла 5 тыс. человек.

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Когда началась Вторая мировая война, КПИ эвакуировали в Ташкент (Узбекистан), где он работал в составе Среднеазиатского индустриального института.

После освобождения Киева от немецко-фашистской оккупации в ноябре 1943 года вуз вернулся в столицу. Уже во второй половине января 1944 начала работать приемная комиссия для набора студентов на первый курс и восстановления студентов старших курсов. Совместными усилиями преподаватели и студенты восстанавливали учебную материальную базу, так как вследствие жестоких боев за Киев было разрушено более половины общей площади учебных помещений, сгорели общежития, разграблено имущество. Однако вуз быстро восстановил инфраструктуру и начал полноценную деятельность.

Известен КПИ и своим уникальным парком. Он был заложен в 1920-х годах, в нем много ярусов, на которых размещены скамейки. При входе в парк установлен памятник, посвященный студентам, преподавателям и сотрудникам вуза, погибшим в годы Второй мировой.

Также в некогда заброшенных помещениях КПИ несколько студентов и преподавателей открыли арт-пространство "Башня КПИ" – для творческого развития студентов, его посещение бесплатное.

Автор: Наталия Адамович Памятник Игорю Сикорскому в музее под открытым небом КПИ

Работает музей КПИ, а за старыми корпусами на аллее расположен музей под открытым небом: здесь находится много памятников преподавателям и технике.

Всего за время существования КПИ здесь работало много известных ученых. Сейчас университет назван в честь одного из них – знаменитого выпускника, выдающегося авиаконструктора ХХ века Игоря Сикорского.

В свое время здесь также учился выдающийся украинский ученый в области сварки, металлургии и технологии металлов, организатор науки, государственный и общественный деятель Борис Патон. Он был студентом КПИ в 1936-1941 годы.

На сегодня КПИ – крупнейшее высшее учебное заведение Украины. В его структуре:

– институты

учебно-научный комплекс "Институт прикладного системного анализа"

издательско-полиграфический институт

военный институт телекоммуникаций и информатизации

институт доунiверситетськои подготовки и профессиональной ориентации

институт энергосбережения и энергоменеджмента

институт специальной связи и защиты информации

институт телекоммуникационных систем

механико-машиностроительный институт

межотраслевой институт последипломного образования

физико-технический институт

– факультеты

сварочный

инженерно-физический

инженерно-химический

межуниверситетский медико-инженерный

приборостроительный

радиотехнический

теплоэнергетический

факультет авиационных i космических систем

факультет биотехнологии и бiотехнiкы

факультет електроенерготехнiкы и автоматики

факультет электроники

факультет информатики и вычислительной техники

факультет лингвистики

факультет менеджмента и маркетинга

факультет права

факультет прикладной математики

факультет социологии

физико-математический факультет

химико-технологический факультет.

Автор: Наталия Адамович Новые корпуса КПИ

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Всего за долгий период существования название института менялась несколько раз:

1898-1918 гг. – Киевский политехнический институт Императора Александра II;

1918-1927 гг. – Киевский политехнический институт;

1934-1948 гг. – Киевский индустриальный институт;

1948-1968 гг. – Киевский ордена Ленина политехнический институт;

1968-1992 гг. – Киевский ордена Ленина политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции;

1992-1995 гг. – Киевский политехнический институт;

1995-2016 гг. – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

2016 – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

По рейтингам вуз традиционно занимает первое место или же входит в тройку лучших в Украине. Адрес НТУУ "Киевский институт им. Игоря Сикорского: проспект Победы, 37, Киев.