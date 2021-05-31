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понедельник, 31 мая 2021 09:27

В киевском метро зафиксировали гигантские скопления

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В понедельник утром, 31 мая, пассажирский коллапс засняли на станции столичного метро Теремки.

Пассажиры не могли попасть в подземку и вынуждены были ждать, пишет "РБК-Украина".

Автор: "РБК-Украина"
  В столичном метро заметили гигантскую очередь
В столичном метро заметили гигантскую очередь

Отмечается, что из громкоговорителей звучало информирования о работе станции с временными ограничениями.

"Уважаемые пассажиры. Станция работает с временными ограничениями. Чтобы избежать скопления людей, придерживайтесь масочного режима и социальной дистанции", - говорили пассажирам.

На кадрах видно, что в давке пассажиры пренебрегали безопасной дистанцией, а маски были не у всех.

Автор: "РБК-Украина"
  Давка образовалась еще в переходе подземки.
Давка образовалась еще в переходе подземки.

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Депутат Киевсовета от фракции "Голос" Тарас Козак предложил повысить стоимость проезда в метро для иногородних, а для киевлян установить льготы.

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