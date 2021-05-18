В киевском метро не протолкнуться: фото гигантских скоплений

Очередь до станции метро Позняки. Фото: "Киев Сейчас"

Во вторник утром, 18 мая, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Позняки.

Соответствующее фото распространили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На кадрах видно, что давка образовалась еще в переходе подземки.

Такие скопления связанные с закрытием одного из вестибюлей станции Позняки. С 18 по 22 мая вестибюль №2 не будет работать из-за замены турникетов, сообщила пресс-служба КГГА.

Речь идет о входе на станцию, расположенную со стороны Харьковской.

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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Выдубичи, Героев Днепра, Почайна, Оболонь, Контрактовая площадь и Харьковская. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.