В киевском метро не протолкнуться: фото гигантских скоплений

Во вторник утром, 18 мая, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Позняки.
Соответствующее фото распространили в Telegram-канале "Киев Сейчас".
На кадрах видно, что давка образовалась еще в переходе подземки.
Такие скопления связанные с закрытием одного из вестибюлей станции Позняки. С 18 по 22 мая вестибюль №2 не будет работать из-за замены турникетов, сообщила пресс-служба КГГА.
Речь идет о входе на станцию, расположенную со стороны Харьковской.
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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Выдубичи, Героев Днепра, Почайна, Оболонь, Контрактовая площадь и Харьковская. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.
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