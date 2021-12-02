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четверг, 02 декабря 2021 18:10

В киевском метро девушка попала под поезд: движение "синей" веткой ограничили

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В столичном метро на станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд.

Движение "синей" веткой временно ограничили, сообщила в четверг пресс-служба Киевского метрополитена.

"Движение поездов ограничено станциями "Героев Днепра" - "Олимпийская" и "Васильковская" - "Теремки". Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

 

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

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16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

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